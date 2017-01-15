Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о задержании террориста

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о задержании террориста Имрана Дацаева, связанного с группировкой «Исламское государство» (деятельность которой запрещена в России). Об этом он написал в своем инстаграме, пишет «Газета.ру».

«В субботу задержан особо опасный террорист Имран Дацаев. Он ранее сбежал при проведении спецоперации в селе Гелдаган. Его настигли в районе площади «Минутка» во дворе торгового центра «Орбита». Сотрудники полиции блокировали бандита и предложили сдаться. Он бросил в их сторону гранату. Дацаева удалось взять живым», — написал Кадыров.

По его словам, Дацаев дает подробные показания, называя фамилии и источники приобретения оружия. Глава Чечни также сообщил, что задержанный террорист ранее получил приказ от представителей ИГ убить любого сотрудника полиции. Как сообщается, осенью 2016 года Дацаев убил старшего сержанта полиции Аюба Даутмерзаева.

Кадыров добавил, что все террористическое бандформирование, куда входил Дацаев, координировал находящийся в Сирии уроженец города Шали, чье имя известно правоохранителям.

«Начиная с конца лета минувшего года в условиях строгой секретности велась работа по контролю за теми, кто вербовал участников банды, покупал оружие, разрабатывал планы совершения терактов. В тот момент, когда [мы] поняли, что необходимо ликвидировать банду, провели спецоперацию в нескольких населенных пунктах», — сообщил глава Чечни.

Ранее сообщалось, что в Чечне в ходе спецоперации нейтрализовали более десяти вербовщиков ИГ.

«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

Источник: Псковская Лента Новостей