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Крушение египетского самолета над Средиземным морем могло произойти из-за электронных гаджетов в кабине пилотов

15.01.2017 09:51 ПЛН, Псков

Крушение самолета авиакомпании EgyptAir в мае 2016 года над Средиземным морем могло произойти из-за электронных гаджетов в кабине пилотов, пишет французская газета Parisien со ссылкой на следователей. Об этом сообщает РИА «Новости».

Следователи обнаружили связь между сигналами тревоги и тем, что помощник пилота оставил на панели приборов свой iPhone 6S, iPad mini 4 и сумку с парфюмерными флаконами, включая два аэрозоля. Parisien отмечает, что об этом стало известно следователям после изучения записей камер видеонаблюдения аэропорта, пока самолет еще находился на стоянке.

«Все эти предметы были сложены в правом углу кабины пилотов, недалеко от окна, в том месте, откуда поступили автоматические сигналы о неполадках…», — говорится в сообщении издания.

Следователи не исключают, что электронные устройства, которые работают на литиевых батарейках, могли перегреться. Это гипотетическая «непрямая связь» между электронными устройствами в кабине пилотов и автоматическими тревожными сигналами, отмечает издание.

Самолет А320 EgyptAir, следовавший из Парижа в Каир рейсом MS804, пропал с радаров рано утром 19 мая 2016 года. На борту находились 66 пассажиров и членов экипажа. Спустя сутки обломки самолета и вещи пассажиров были обнаружены в море в 290 километрах к северу от города Александрия. После обнаружения и анализа данных самописцев разбившегося самолета выяснилось, что перед крушением на борту лайнера возник пожар. В распространенном 15 декабря заявлении комиссии по расследованию катастрофы говорится, что на телах жертв были обнаружены следы взрывчатых веществ.

Источник: Псковская Лента Новостей



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