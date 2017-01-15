Путина попросили разобраться с проблемой коррупции в Мексике

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12 января в Псковской области не зарегистрировано дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими2
|Игорь Докучаев (другие записи автора)
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Петиция на испанском языке с просьбой к президенту России Владимиру Путину вмешаться в дела в Мексике для решения имеющихся у страны проблем появилась на сайте change.org, сообщает РИА «Новости».
«Политическая ситуация в Мексике находится в наихудшем положении за всю историю», — отмечает автор обращения под ником Freppo Sovietico. Сама петиция озаглавлена как «Российское вмешательство в Мексике для устранения плохого правительства».
По его мнению, ни США, ни ООН не делают ничего для исправления ситуации в стране. «США с большим удовольствием получают ресурсы из Мексики, и не хватает человека, способного остановить этих мексиканских коррумпированных политиков, которые все дарят и воруют», — пишет Freppo Sovietico в аннотации к своей инициативе.
«Сегодня Мексика истекает кровью от такого грабежа и таких крыс. Владимир Путин, ты нужен в Латинской Америке», — отмечает автор.
Петиция набрала уже несколько тысяч голосов.
Источник: Псковская Лента Новостей