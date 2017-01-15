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Из Таиланда эвакуирован впавший в кому российский режиссер

15.01.2017 13:22 ПЛН, Псков

Российский режиссер Федор Кудряшов, впавший в кому во время отдыха в Таиланде, эвакуирован из Бангкока в Москву. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заведующего консульским отделом посольства РФ в Таиланде Владимира Соснова.

В сопровождении медиков и членов семьи Кудряшов вылетел регулярным рейсом «Аэрофлота», рассказал дипломат. «На борту организован отсек интенсивной терапии. Российские врачи заранее прибыли в Таиланд, чтобы подготовить его к эвакуации», - сообщил собеседник агентства.

Кудряшов получил серьезную травму еще 21 декабря в курортной Паттайе - во время купания на пляже мужчину сбил гидроцикл. Таиландские медики провели Кудряшову несколько операций, однако он до сих пор находится в коме. По словам врачей, его состояние постепенно улучшается. Родственники и друзья режиссера организовали в интернете сбор средств для помощи пострадавшему россиянину.

Федор Кудряшов - автор более 20 кино- и телефильмов. Большинство из них документальные. Работы Кудряшова выходили на каналах «Россия-1», «Россия-24» и НТВ.

Источник: Псковская Лента Новостей



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