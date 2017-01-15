Россия согласилась на просьбу Украины провести инспекцию района в Ростовской области

Россия согласилась на просьбу Украины провести инспекцию района в Ростовской области. Об этом ТАСС сообщил глава российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

«В период с 16 по 19 января 2017 года Украина запросила Российскую Федерацию о проведении на ее территории инспекции указанного района в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности», - сказал собеседник агентства.

Площадь района, на территории которого пройдет проверка, составляет около 16 тысяч квадратных километров. Цель инспекции - определение масштабов или подтверждение отсутствия военной деятельности в пределах указанного района.

Венский документ 2011 года дает право каждой стране-участнику ОБСЕ проводить инспекции на территории любого другого государства-участника. Инспектирующая сторона также может пригласить экспертов из стран Организации принять участие в мероприятиях.

Источник: Псковская Лента Новостей