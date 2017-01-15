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12 января в Псковской области не зарегистрировано дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими2
|Игорь Докучаев (другие записи автора)
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Страна бедных самогонщиковНедавнее ЧП в Иркутске, где произошло массовое отравление суррогатным алкоголем, а точнее - концентратом для ванн «Боярышник», казалось бы, должно многому научить употребляющих разные напитки граждан. Не услышать про 72 погибших жителя Иркутска, хлебнувших зелья, было невозможно - этой новостью было заполнено всё воздушное пространство не только в России. С самого верху...
Россия согласилась на просьбу Украины провести инспекцию района в Ростовской области. Об этом ТАСС сообщил глава российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.
«В период с 16 по 19 января 2017 года Украина запросила Российскую Федерацию о проведении на ее территории инспекции указанного района в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности», - сказал собеседник агентства.
Площадь района, на территории которого пройдет проверка, составляет около 16 тысяч квадратных километров. Цель инспекции - определение масштабов или подтверждение отсутствия военной деятельности в пределах указанного района.
Венский документ 2011 года дает право каждой стране-участнику ОБСЕ проводить инспекции на территории любого другого государства-участника. Инспектирующая сторона также может пригласить экспертов из стран Организации принять участие в мероприятиях.
Источник: Псковская Лента Новостей