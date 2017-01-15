Турецкий «Боинг» разбился в Киргизии, погибло более 30 человек

Как минимум 32 человека погибли из-за крушения турецкого грузового «Боинга-747», разбившегося в ночь на понедельник в районе международного аэропорта «Манас» в Киргизии.

Как сообщает «Интерфакс», самолет компании Turkish Airlines упал сегодня около 7.00 (4.00 по Москве) на поселок «Дача». На месте падения разрушены 15 домов и начался сильный пожар.

По предварительным данным Минздрава Киргизии, 32 человека погибли, включая четырех членов экипажа грузового самолета, большинство погибших - жители поселка, на который рухнул самолет, который не долетел 1,5-2 км до взлетно-посадочной полосы.

Аэропорт «Манас» закрыт из-за крушения.





Источник: Псковская Лента Новостей