Самый депрессивный день 2017 года наступил на Земле

Третий понедельник января – самый депрессивный день в году, и в 2017 эта удручающая дата, согласно подсчетам известного ученого-психолога Клиффа Арнола, выпадает на 16 января.

Как сообщает oane.ws, Клифф Арнол в 2005 году рассчитал календарь на счастливые и несчастливые дни. Ученый разработал формулу, которая учитывала сразу множество факторов, влияющих на психологическое настроение человека, будь то погода, зарплата, атмосфера в семье и прочее, и, согласно этим вычислениям, 16 января для жителей Земли станет самым тяжелым днем и периодом проверки на прочность.



Самый депрессивный день в году выпадает на третий понедельник января, потому что в это время завершились новогодние празднования, люди переходят на простую еду и испытывают трудности с деньгами, ведь до январской зарплаты еще далеко, а накопления потрачены на подарки и вкусности. Плюс погода и дефицит солнечного света, что негативно отражается на психике, способствуя возникновению депрессии. В 2017 году к этим факторам ученые добавляют напряженную политическую обстановку. Американцы не знают, чего ожидать от прихода к власти эпатажного миллиардера Дональда Трампа, европейцы переживают миграционный кризис и выход Великобритании из ЕС, а россияне не равнодушны к тому, что творится на Украине и в Сирии.



Чтобы минимизировать влияние самого тяжелого дня в году, Клифф Арнол рекомендует не зацикливаться на всех проблемах сразу. Ученый советует больше времени проводить в кругу друзей и близких, спасая тем самым от стресса не только себя, но и окружающих. А еще, по мнению исследователя, этот необычный понедельник можно использовать, чтобы начать что-то с начала: сесть на диету, найти новую работу или бросить старую и хорошенько отдохнуть. «Живите на полную!», - гласит основной совет психолога.

Источник: Псковская Лента Новостей