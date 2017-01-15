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Минобороны попросило прощения у родственников погибших при крушении Ту-154

16.01.2017 11:49 ПЛН, Псков

Замминистра обороны России Николай Панков от лица военного ведомства попросил прощения у родственников погибших при крушении Ту-154 в Черном море, пообещав им поддержку и внимание, передает «Газета.Ru».
 
Об этом он сказал на церемонии прощания, которая проходит на Федеральном военном мемориальном кладбище.
 
«Они ушли на взлете, ушли в расцвете сил. Они летели на выполнение боевого задания. Мы просим прощения, что не уберегли жизни наших коллег… Вечная память погибшим», - сказал Панков.
 
По его словам, Минобороны «делает и будет делать все, чтобы быть вместе с вами, чтобы окружить вас вниманием и заботой».
 
Соболезнования родственникам погибших выразили министр транспорта Максим Соколов и митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, проводивший обряд отпевания.

Источник: Псковская Лента Новостей



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