Трамп назвал НАТО устаревшей организацией

Происшествия
Назначена проверка по факту смертельного наезда поезда на мужчину на перегоне Великие Луки - Воробецкая
Общество
Муж похитительницы ребенка из подмосковной больницы рассматривается как приоритетный кандидат на усыновление
ДТП
Пять человек пострадали за выходные в 3 происшествиях на автодороге Петербург – Невель в Псковской области
Фестивали
Афиша Daily назвала показ спектакля «Фальшивый купон» одним из главных театральных событий 2017 года
НОВОСТИ
Спорт
Среди учреждений уголовно-исполнительной системы Псковской области состоялся Рождественский турнир по хоккею с шайбой