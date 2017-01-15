Трамп назвал НАТО устаревшей организацией

Избранный президент США Дональд Трамп в интервью The Times назвал НАТО важной, но устаревшей организацией, так как она должным образом не занималась проблемой терроризма, пишет «Газета».

«Я давно говорил, что у НАТО есть проблемы. Во-первых, она устаревшая, так как была основана много-много лет назад. Во-вторых, страны не платят то, что должны платить. Она устаревшая, так как не заботилась о терроризме», - сказал он.

При этом Трамп подчеркнул, что, несмотря на все вышесказанное, «НАТО очень важна для него».

По словам республиканца, в настоящее время в альянсе лишь пять стран «платят то, что должны». Среди них Трамп отметил Великобританию.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Дональд Трамп заверил его в том, что США продолжат поддерживать альянс.

Источник: Псковская Лента Новостей