Скончался последний землянин, стоявший на поверхности Луны

Американский астронавт, последний на настоящее время человек, стоявший на поверхности Луны, Юджин Эндрю «Джин» Сернан скончался в понедельник в возрасте 82 лет, сообщает NASA.

«Мы опечалены кончиной астронавта НАСА в отставке Джина Сернана, последнего человека, ступившего на Луну», - говорится в сообщении, размещённом в «Твиттере» ведомства.

Д.Сернан родился 14 марта 1934 года в городе Чикаго, штат Иллинойс, пишет «Интерфакс».

Он был в космосе трижды: в качестве второго пилота «Джемини-9А» в июне 1966 года, как пилот «Аполлона-10» в мае 1969 года, и как командир «Аполлона-17» в декабре 1972 года.

Д.Сернан являлся последним человеком, стоявшим на поверхности Луны - 14 декабря 1972 года.

Источник: Псковская Лента Новостей