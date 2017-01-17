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Более половины жителей США положительно оценили правление Обамы

17.01.2017 08:58 ПЛН, Псков

Рейтинг одобрения президента США Барака Обамы накануне окончания его срока составил 58%, свидетельствуют данные исследования института общественного мнения Gallup, опубликованные в понедельник на его сайте, пишет «Интерфакс».

Отмечается, что это один из самых высоких показателей за оба президентских срока Обамы. Выше его оценивали только в период так называемого «медового месяца» - сразу после избрания в 2009 году. Тогда в его пользу высказалось 78% процентов американцев. Нижней отметки рейтинг Обамы достиг в 2014 году, составив 42%.

Авторы исследования отмечают, что действующий президент оставляет своей пост с лучшими показателями, чем его предшественник, Джордж Буш-младший: на момент сложения полномочий его деятельность одобряли лишь 40% опрошенных.

Первая леди США Мишель Обама также покидает Белый дом на пике популярности, заслужив одобрение 68% американцев.

Источник: Псковская Лента Новостей



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