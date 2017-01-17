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На Украине покупатель напал на продавщицу, говорившую на русском языке. ВИДЕО

17.01.2017 12:47 ПЛН, Псков

Пользователи соцсетей на Украине обсуждают скандальные видеоролик, снятый в одном из торговых центров города Сумы. Там решительно настроенный покупатель требует от продавца изъясняться на «мове», а не на русском языке, сообщают «Вести».

 

Его он называет «псиным» языком, на котором говорят «оккупанты». Девушка, сколько могла, проявляла терпение и пыталась говорить с покупателем вежливо. Однако затем ответила решительно – что говорить на украинском она может, но не будет, и за это ей совсем не стыдно.

В обсуждениях под этим видео большинство пользователей Сети встали на сторону продавца, а сам инцидент назвали очередной демонстрацией дискриминации русского языка на Украине.

Напомним, похожий случай произошел на Украине в конце года: украинская детская писательница Лариса Ницой швырнула мелочью в кассира, говорящего на русском языке.

Источник: Псковская Лента Новостей



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