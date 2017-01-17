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ЕСПЧ признал неправомерным запрет на усыновление российских детей гражданами США

17.01.2017 13:11 ПЛН, Псков

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) во вторник признал неправомерным запрет на усыновление российских детей гражданами США, предусмотренный в «законе Димы Яковлева». Тем самым суд поддержал 45 американских истцов, которым отказали усыновлении детей в РФ, несмотря на то, что они уже начали процедуру оформления, передает «Интерфакс». Иски были поданы от имени 45 граждан США и 27 российских детей.

В соответствии с вердиктом суда Россия в качестве покрытия морального ущерба должна выплатить истцам в общей сложности 75 тыс. евро. Кроме того, российские власти также должны оплатить судебные издержки в размере 13,6 тыс. евро.

По данным ЕСПЧ, «закон Димы Яковлева» вступил в силу 1 января 2013 года, в то время как граждане США занимались процедурами, связанными с усыновлением детей в России. Из-за закона процесс усыновления был прерван, а попытки граждан США добиться результатов в российских судах успеха не имели.

Истцы утверждали, что меры российских властей нарушают статьи 3, 8 и 14 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

«Закон Димы Яковлева» предусматривает запрет на усыновление российских детей гражданами США. Закон был назван по имени двухлетнего мальчика из России, который погиб в 2008 году в США после того, как приемный отец оставил его на целый день в машине на солнцепеке.

Источник: Псковская Лента Новостей



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