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На Украине решили переименовать порты ради разрыва с «варварами»

17.01.2017 13:26 ПЛН, Псков

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян поручил переименовать морские порты и объекты железной дороги. Как сообщает РБК, свою позицию он объяснил необходимостью «избавиться от любых воспоминаний об оккупации».

В документе, который Омелян опубликовал в своем Facebook, поручается привести объекты транспортной инфраструктуры в соответствие с законом «Об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов». В частности, речь идет о переименовании морских портов «Ильичевск», «Южный» и «Октябрьск», а также Южной и Юго-Западной железных дорог. В последнем случае министр объяснил свою позицию тем, что эти объекты на самом деле находятся не на юге, а на севере и в центре Украины.

В Facebook Омелян объяснил, что переименование портов необходимо для того, чтобы «ликвидировать все, что было призвано навязать украинцам мнение, что они одной крови с ордынцами, что они такие же лузеры и рабы, как и московиты».

Министр написал, что проблема российско-украинских отношений кроется не в Путине, а после ухода действующего президента России «украинцы не должны вспоминать сказки о братских и добрососедских отношениях». «На границе с Россией мы должны четко понимать: на западе — цивилизация, на востоке — варвары», — подчеркнул Омелян.

В мае 2015 года на Украине вступил в силу закон о декоммунизации, предусматривавший переименование любых названий, связанных с советским прошлым. В стране были переименованы сотни улиц. Изменились и названия некоторых городов. Так, Днепропетровск стал Днепром, Кировоград — Кропивницким, Днепродзержинск — Каменским, а Артемовск — Бахмутом.

Источник: Псковская Лента Новостей



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