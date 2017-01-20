Больше года инвалид-колясочник не могла выйти на улицу из-за отсутствия пандуса в подъезде многоквартирного дома в Татарстане

В Татарстане благодаря вмешательству прокуратуры восстановлены права инвалида-колясочника на беспрепятственный доступ к жилищу. Как сообщает сайт генеральной прокуратуры РФ, прокуратура города Набережные Челны Республики Татарстан провела проверку исполнения законодательства о социальной защите инвалидов. Поводом для прокурорского вмешательства стал информационный сюжет на одном из республиканских телеканалов.

Установлено, что 67-летняя местная жительница, являясь инвалидом первой группы, более года не могла выйти на улицу из-за отсутствия пандуса в подъезде многоквартирного дома в новой части г. Набережные Челны. Женщина не раз обращалась к сотрудникам управляющей компании и администрации города, однако помочь ей так и не смогли

По закону органы местного самоуправления и организации независимо от организационно-правовых форм создают условия инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, спортивным сооружениям, местам отдыха, культурно-зрелищным и другим учреждениям).

По результатам проверки прокуратура города внесла в адрес директора общества с ограниченной ответственностью «4, 5, 6 комплекс НЧ» представление об устранении выявленных нарушений.

После вмешательства прокуратуры нарушения закона устранены - в подъезде дома установлен пандус, права инвалида-колясочника и иных маломобильных групп населения восстановлены.

Источник: Псковская Лента Новостей