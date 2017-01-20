Обама оставил в Белом доме письмо для Трампа

Президент США Барак Обама сегодня, 20 января, покинул Белый дом, чтобы позже передать полномочия своему преемнику - Дональду Трампу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на американские СМИ.

Согласно традиции, Обама оставил в рабочем кабинете письмо для следующего президента. О его содержании не сообщается.

Местное телевидение показало момент, когда Обама, видимо, оставляет это письмо, а затем выходит из здания. На просьбу журналистов сказать напоследок что-нибудь американскому народу, Обама сказал: «Спасибо».

Вслед за президентом из Белого дома вышел и вице-президент - Джо Байден.

Источник: Псковская Лента Новостей