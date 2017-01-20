Обама оставил в Белом доме письмо для Трампа

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Искусствовед Тамара Шулакова обратилась к Ивану Цецерскому с идеей внедрения 200 городских туристических маршрутов10
|Елена Ширяева (другие записи автора)
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«Закон Димы Яковлева»: невозможное невозможно«Закон Димы Яковлева» не будет отменен никогда – такой вывод напрашивается после того, как улеглась первая эйфория среди его противников. И эйфория-то была так себе, вызванная не столько решением Европейского суда по правам человека (когда его в России по кочкам не несли?), сколько заявлением спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Напомню, что Валентина...
Президент США Барак Обама сегодня, 20 января, покинул Белый дом, чтобы позже передать полномочия своему преемнику - Дональду Трампу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на американские СМИ.
Согласно традиции, Обама оставил в рабочем кабинете письмо для следующего президента. О его содержании не сообщается.
Местное телевидение показало момент, когда Обама, видимо, оставляет это письмо, а затем выходит из здания. На просьбу журналистов сказать напоследок что-нибудь американскому народу, Обама сказал: «Спасибо».
Вслед за президентом из Белого дома вышел и вице-президент - Джо Байден.
Источник: Псковская Лента Новостей