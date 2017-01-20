Украинских пилотов начнут обучать инструкторы Британских ВВС

Великобритания расширяет программу помощи вооруженным силам Украины, начиная обучение служащих украинских ВВС.

«Министр обороны сэр Майкл Фэллон объявил, что Великобритания по-прежнему привержена задаче поддержки Украины, о чем говорит подготовка британской армии к распространению уже широкой программы обучения на все виды войск страны», — говорится в сообщении министерства обороны Великобритании.

В пятницу Фэллон находится с визитом в Киеве, это вторая его поездка на Украину за 1,5 года.

«Сэр Майкл объявил, что Великобритания начинает подготовку служащих украинских ВВС, наряду со служащими армии и ВМС. Во время встречи с министром обороны Украины генералом армии Степаном Полтораком, министр обороны подтвердил, что британские специалисты к концу марта подготовят 5 тысяч украинских военнослужащих, на тысячу больше, чем планировалось первоначально, и продолжат осуществлять программу подготовки еще год», — отмечается в сообщении.

Минобороны также указывает, что Великобритания продолжает поддерживать процесс реформ на Украине.

Источник: Псковская Лента Новостей