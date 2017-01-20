На ремонт монумента «Родина-мать зовет» потратят 2 миллиарда рублей

Капитальный ремонт монумента «Родина-мать зовет» на Мамаевом кургане в Волгограде начнется в 2017 году, затраты на него составят 2 миллиарда рублей, передает ТАСС со ссылкой на начальника отдела капремонта и реставрации музея-заповедника «Сталинградская битва» Ольгу Марценюк.

«На капитальный ремонт 2 миллиарда рублей выделяет Минкультуры РФ. Сейчас проходит экспертиза сметной документации. Как только она завершится, будет решен вопрос с финансированием, объявим конкурс на определение подрядчика. Работы начнутся уже в этом году», - рассказала она.

Впервые за всю историю монумента капитальный ремонт 85-метровой скульптуры весом 8 тысяч тонн начнется с ее внутренней части. По словам Ольги Марценюк, сначала заменят 99 стальных канатов внутри скульптуры, которые удерживают ее на двухметровой плите. Затем статую оденут в строительные леса и проведут реставрацию более шести тысяч квадратных метров бетонных поверхностей с заливкой бетоном всех трещин.

Решение о выделении средств на обновление памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане в ноябре 2016 года приняла Госдума. «Федеральным центром поддержано предложение региона, основанное на обращениях фронтовиков и ветеранов, и выделены дополнительные финансовые средства», - пояснили в пресс-службе губернатора Волгоградской области.

В 2013 году реставраторы предупреждали, что «Родина-мать» находится в критическом состоянии и может рухнуть в любой момент. По заключению специалистов, бетонная скульптура покрыта сеткой трещин, фундамент подтоплен грунтовыми водами.

Источник: Псковская Лента Новостей