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В Москву доставлен телескоп для российской космической обсерватории

20.01.2017 22:05 ПЛН, Псков

Немецкий рентгеновский телескоп eROSITA для российской космической обсерватории «Спектр-РГ» доставлен в московский аэропорт Шереметьево. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в авиационной отрасли.

«Борт с космическим телескопом прибыл в аэропорт Шереметьево. После всех необходимых таможенных процедур он будет отправлен на предприятие. Ожидаем, что это произойдет в среду», — сказал собеседник агентства.

Орбитальная астрофизическая обсерватория «Спектр-РГ» предназначена для изучения Вселенной в гамма- и рентгеновском спектральном диапазоне. Ожидается, что она будет запущена в марте 2018 года в точку Лагранжа L2, где уравновешивается тяготение Луны и Земли, и станет первым российским аппаратом в этой точке. Ранее сообщалось, что «Спектр-РГ» будет запущен в 2014 году. Последний раз запуск переносился на 25 сентября 2017 года.

Ожидается, что в ходе четырехлетней работы телескоп еROSITA зарегистрирует около 3 миллионов активных ядер галактик и 100 тысяч скоплений галактик, а также миллионы объектов различной природы в нашей галактике, включая коронально активные звезды, катаклизмические переменные и рентгеновские двойные системы.

Кроме основного инструмента миссии eROSITA, на «Спектре» будет установлен российский прибор ART-XC, дополняющий немецкий телескоп в более жестком диапазоне энергий. Он был поставлен НПО Лавочкина 28 ноября 2016 года.

Источник: Псковская Лента Новостей



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