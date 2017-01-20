Российские ученые нашли способ освещать ночью Землю из космоса

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«Ниссан» после столкновения с «Рено» повредил три припаркованные автомашины на улице Коммунальной в Пскове. ФОТО35
|Елена Ширяева (другие записи автора)
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Специалисты российской корпорации «Энергия» планируют разработать и воплотить в жизнь орбитальную систему освещения поверхности Земли в ночное время.
Как сообщает runews24.ru, соответствующее сообщение сегодня, 21 января, опубликовала пресс-служба корпорации.
Зеркальная система орбитального освещения должна быть построена на основе космических аппаратов-рефлекторов с отражателями, которые находятся на околоземной орбите.
Кроме того, специалисты «Энергии» планируют изучать проблемы эксплуатации спутников-рефлекторов, проблемы безопасности их работы, проблемы спектров излучения, отраженного от различных металлических покрытий, которыми предлагается покрывать зеркала космических аппаратов.
Источник: Псковская Лента Новостей