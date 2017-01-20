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Российские ученые нашли способ освещать ночью Землю из космоса

21.01.2017 21:22 ПЛН, Псков

Специалисты российской корпорации «Энергия» планируют разработать и воплотить в жизнь орбитальную систему освещения поверхности Земли в ночное время.

Как сообщает runews24.ru, соответствующее сообщение сегодня, 21 января, опубликовала пресс-служба корпорации.

Зеркальная система орбитального освещения должна быть построена на основе космических аппаратов-рефлекторов с отражателями, которые находятся на околоземной орбите.

Кроме того, специалисты «Энергии» планируют изучать проблемы эксплуатации спутников-рефлекторов, проблемы безопасности их работы, проблемы спектров излучения, отраженного от различных металлических покрытий, которыми предлагается покрывать зеркала космических аппаратов.

Источник: Псковская Лента Новостей



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