Пол Маккартни судится за свои песни

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|Елена Ширяева (другие записи автора)
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Музыкант Пол Маккартни подал в суд на звукозаписывающую компанию Sony/ATV, чтобы вернуть права на песни The Beatles, сообщает РБК.
По данным The Hollywood Reporter, Маккартни собирается вернуть песни, которые были написаны им лично или в соавторстве с Джоном Ленноном. Эти композиции музыкант, по данным иска, сам передал различным звукозаписывающим компаниями в период между 1962 и 1971 годами. Позже права на некоторые композиции, среди которых Yesterday, Hey Jude и Let It Be, приобрел музыкант Майкл Джексон. После его смерти они перешли компании Sony/ATV.
В иске отмечается, что Маккартни намерен вернуть права на песни к 2018 году. Музыкант ссылается на американский закон 1976 года об авторских правах, в соответствии с которым музыканты имеют право вернуть права на свои творения спустя 56 лет после создания копирайта. В 2018 году исполняется как раз 56 лет с начала совместного творчества Маккартни и Леннона.
В Sony решение музыканта назвали «ненужным и преждевременным». Там указали, что компания с большим уважением относится к Маккартни, с которым сотрудничала многие годы.
В ноябре на аукционе за $30 тыс. (£24,2 тыс.) было продано гневное письмо, написанное Джоном Ленноном в адрес Пола Маккартни после распада The Beatles. В письме Леннон в «сильных выражениях» высказывает свое недовольство в отношении четы Маккартни.
Источник: Псковская Лента Новостей