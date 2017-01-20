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Пол Маккартни судится за свои песни

21.01.2017 21:53 ПЛН, Псков

Музыкант Пол Маккартни подал в суд на звукозаписывающую компанию Sony/ATV, чтобы вернуть права на песни The Beatles, сообщает РБК.

По данным The Hollywood Reporter, Маккартни собирается вернуть песни, которые были написаны им лично или в соавторстве с Джоном Ленноном. Эти композиции музыкант, по данным иска, сам передал различным звукозаписывающим компаниями в период между 1962 и 1971 годами. Позже права на некоторые композиции, среди которых  Yesterday, Hey Jude и Let It Be, приобрел музыкант Майкл Джексон. После его смерти они перешли компании Sony/ATV.

В иске отмечается, что Маккартни намерен вернуть права на песни к 2018 году. Музыкант ссылается на американский закон 1976 года об авторских правах, в соответствии с которым музыканты имеют право вернуть права на свои творения спустя 56 лет после создания копирайта. В 2018 году исполняется как раз 56 лет с начала совместного творчества Маккартни и Леннона.

В Sony решение музыканта назвали «ненужным и преждевременным». Там указали, что компания с большим уважением относится к Маккартни, с которым сотрудничала многие годы.

В ноябре на аукционе ​за $30 тыс. (£24,2 тыс.) было продано гневное письмо, написанное Джоном Ленноном в адрес Пола Маккартни после распада The Beatles. В письме Леннон в «сильных выражениях» высказывает свое недовольство в отношении четы Маккартни. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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