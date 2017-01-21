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Землетрясение магнитудой 8 произошло в Папуа - Новой Гвинее

22.01.2017 09:47 ПЛН, Псков

В Папуа - Новой Гвинее произошло мощное землетрясение магнитудой 8,0. Об этом сообщается на сайте Геологической службы США.
 
Эпицентр подземных толчков, зафиксированных в 07.30 по московскому времени, располагался в 50 километрах к западу от города Арава с населением 40 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 154 километра, пишет «Лента.ру».
 
О жертвах и разрушениях не сообщается.
 
Тихоокеанский центр предупреждения о цунами выпустил экстренное уведомление. По его данным, в близлежащих странах ожидается волна высотой от 0,3 до 1 метра.

Источник: Псковская Лента Новостей



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