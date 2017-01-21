День рождения попкорна отмечается 22 января

22 января отмечается день рождения воздушной кукурузы (попкорна).

Попкорн – «воздушная кукуруза» – известен всем. Правда, как пишет calend.ru, кто и когда впервые заметил удивительное свойство попкорна взрываться от высокой температуры, неизвестно. Скорее всего, древний человек узнал это во время пожара. При благоприятных условиях зерна кукурузы могут сохраняться очень долго. Свидетельством этому являются зерна, найденные археологами в захоронениях в Перу. Их возраст превышает тысячу лет, тем не менее, многие из них хоть сейчас можно использовать для приготовления «воздушной кукурузы». А кроме зерен кукурузы, в раскопках находили и сосуды для приготовления попкорна. Они в древние времена делались из стеатита, глины и металла и были самых различных размеров. Еще в начале XVI века коренное население Мексики тогда использовало попкорн — и не только в качестве еды, но и в виде украшений для волос и ожерелий.

А европейцы узнали попкорн лишь в 1630 году. 22 января этого года английские колонисты в Южной Америке приняли в дар от индейского вождя Кводекуайна мешок попкорна. Лишь спустя два века Чарли Критоз изобрел «Поппер» – машину для попкорна. Кстати, изобретению микроволновых печей поспособствовал и попкорн. При воздействии на сырые зерна микроволнового излучения в 1945 году Перси Спенсер увидел, что они «взрываются» как от обычного нагревания на огне. И впоследствии запатентовал новую технологию.

Источник: Псковская Лента Новостей