Прокуратура Литвы отказалась считать госизменой поездки гимназистов в Россию

Генеральная прокуратура Литвы не нашла признаков государственной измены в поездке школьников из вильнюсской русскоязычной гимназии имени Софьи Ковалевской на сборы в Россию, пишет «Лента.ру».

Расследование, длившееся более двух лет, показало, что «фактических данных, подтверждающих первоначальные подозрения, что другое государство могло оказать воздействие на Литву, нет». В связи с этим окружная прокуратура Вильнюса постановила прекратить досудебное расследование. Решение может быть обжаловано.

Скандал с участием литовских школьников разгорелся в октябре 2014 года. Тогда местные СМИ сообщили, что группа из 10 учеников посетила ежегодный сбор военно-спортивных организаций и кадетских корпусов «Союз», который финансирует Минобороны России. В публикациях утверждалось, что в лагере осуществляется «отбор и воспитание будущих российских военных».

Литовские политики в связи с этим выразили беспокойство, а консерваторы обратились в Генпрокуратуру «по поводу возможного вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность, направленную против государства». Они также предложили проверить, «не действуют ли сходные сети вербовки в школах нацменьшинств Вильнюса, Клайпеды, Висагинаса».

После начала досудебного расследования в ряде школ прошли обыски. Сотрудники правоохранительных органов изымали компьютеры, мобильные телефоны и видеокамеры. Комментируя ситуацию в декабре 2014-го, официальный представитель МИД России Александр Лукашевич заявил, что в Литве проходит «охота на ведьм» в духе времен холодной войны.

Источник: Псковская Лента Новостей