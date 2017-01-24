Белый дом призвал общественность оставить в покое младшего сына Трампа

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Курсы повышения квалификации преподавателей художественных дисциплин проводит Псковский колледж искусств
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В Пскове согласовали отклонение от предельных параметров разрешенного строительства дома на Герцена, 25
Великолукский и Печорский районы находятся в «последних вагонах» по реализации программы расселения граждан из аварийного жилья1
Общество
ФАС вынесла предупреждение директору Центральной псковской городской аптеки за высказывание по поводу большого количества аптек в городе5