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Александр Борисов: Мировой терроризм - общепризнанный враг номер один

26.01.2017 15:01 ПЛН, Псков

Мировой терроризм - общепризнанный враг номер один, отметил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» член Совета Федерации от Псковской области Александр Борисов, и это, по его словам, признают даже США. По его мнению, многие лидеры стран уже давно осознали необходимость борьбы с этим явлением, «но бороться с терроризмом надо правильно, и применять превентивные меры надо тоже правильно», - подчеркнул сенатор.

Кроме того, Александр Борисов воздержался делать прогнозы по поводу разрешения сирийского конфликта. «Сложно сделать прогнозы, потому что, если можно так выразиться, болезнь оказалась запущена. В силу определенных причин и вмешательств в какой-то момент контроль за процессом был утрачен, и «Исламское государство» набрало темпы. «В такой ситуации мы (Россия - ред.) были просто вынуждены вмешаться», - констатировал сенатор.

Александр Борисов также отметил схожесть риторики США и России в методах урегулирования сирийского конфликта. «Штаты тоже говорят о необходимости и готовности бороться с мировым терроризмом и говорят, что всегда есть мирный способ разрешения конфликта», - сказал сенатор, заметив, что у предшественника Трампа, Барака Обамы, была иная позиция. «То факт, что в Астане, на встрече по Сирии, враги сели за стол переговоров, - серьезный дипломатический успех», - убежден сенатор.

При этом он прогнозирует, что мирному урегулированию сирийского конфликта может мешать большое количество воинствующих группировок. «Их число может быть очень велико, и поэтому не всегда можно контролировать процесс: даже если все договорятся прекратить огонь, не факт, что это будет сделано», потому что-то некоторые банды могут поступить по-своему. «Такие моменты будут серьезно мешать мирному урегулированию сирийского конфликта», - резюмировал Александр Борисов.

Источник: Псковская Лента Новостей



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