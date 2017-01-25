Милонов предлагает ввести новую памятную дату - День Февральской революции

Депутат Госдумы Виталий Милонов («Единая Россия») предлагает учредить в РФ новую памятную дату - День Февральской революции - и отмечать ее 2 марта, сообщает ТАСС.

Соответствующий законопроект он внес на рассмотрение нижней палаты.

«Предлагается установить новую памятную дату России - 2 марта - День Февральской революции 1917 года. 2 марта 1917 года царь Николай Второй отрекся от престола», - пишет Милонов в пояснительной записке к законопроекту, размещенной в электронной базе документов Госдумы.

Отречение императора, отмечает депутат, «подвело итог начавшейся 26 февраля 1917 года Февральской революции и послужило отправной точкой к великому множеству трагических событий». «Трагические события 1917 года - травма российского общества. "Русский бунт, бессмысленный и беспощадный" стал синонимом разгула насилия», - подчеркивает автор инициативы.

Милонов напоминает, что президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию в декабре прошлого года заявил, что уроки истории нужны, прежде всего, для примирения и укрепления общественного и политического согласия.

«Учитывая актуальность и значение исторических событий, которые должны служить уроками для дальнейшего развития нашей страны, проектом предлагается установить новую памятную дату - 2 марта - День Февральской революции 1917 года», - резюмирует единоросс.

Это не первая законотворческая инициатива, связанная с событиями 1917 года. Ранее непарламентская партия «Коммунисты России» предложила Госдуме принять закон, предусматривающий административную ответственность за отрицание фактов Октябрьской революции 1917 года, таких как штурм Зимнего дворца или исторический залп крейсера «Аврора».

Источник: Псковская Лента Новостей