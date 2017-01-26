Сегодня: Четверг, 26 Января    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Легкий переход Для экономных мам Полититоги года Кинокайф Зарплата бюджетников в Псковской области Лучшая интерьерная печать в Пскове Купи у фермера
Скончался последний землянин, стоявший на поверхности Луны

Скончался последний землянин, стоявший на поверхности Луны

Американский астронавт, последний на настоящее время человек, стоявший на поверхности Луны, Юджин Эндрю «Джин» Сернан скончался в понедельник в возрасте 82 лет, сообщает NASA. «Мы опечалены кончиной...7



На работу депутатов и их помощников в 2017 году будет выделено 10 млрд рублей

26.01.2017 18:59 ПЛН, Псков

На 2017 год Государственная Дума получит бюджетные ассигнования в размере 10 млрд 97 млн рублей, следует из проекта сметы нижней палаты парламента РФ. Об этом сообщил «Интерфакс».

Соответствующие проекты были на днях одобрены думским комитетом по бюджету и налогам и комитетом по регламенту.

Так, согласно проекту бюджетной сметы, имеющемуся в распоряжении «Интерфакса», Государственной Думе предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 10 млрд 97 млн рублей. Данные ассигнования утверждены с учетом обеспечения деятельности депутатов Госдумы и их помощников. На это, согласно проекту, предполагается выделить 4 млрд 846 млн рублей.

На обеспечение деятельности Госдумы предполагается сумма в 5 млрд 82 млн рублей. На уплату взносов в бюджеты международных парламентских организаций в проекте сметы указана сумма 80,1 млн рублей.

В документе отмечается, что в проекте сметы на 2017 год для Госдумы учтены расходы по фонду оплаты труда помощников депутатов Госдумы в избирательных округах, связанные с увеличением их количества. Кроме того, учтены расходы по фонду оплаты труда федеральных гражданских служащих Аппарата Госдумы, связанные с дополнительной численностью штатных единиц и бюджетные ассигнования на проведение экспертно-аналитической работы по сопровождению законодательной деятельности Госдумы.

Предусмотренные средства позволят сохранить фактический уровень оплаты труда за 2016 год для гражданских служащих аппарата Госдумы, отмечается в проекте.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 9 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Как вы относитесь к новому порядку оплаты общедомовых нужд (ОДН)?












Loading...


Голосование

Как вы относитесь к новому порядку оплаты общедомовых нужд (ОДН)?












Календарь