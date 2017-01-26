На работу депутатов и их помощников в 2017 году будет выделено 10 млрд рублей

На 2017 год Государственная Дума получит бюджетные ассигнования в размере 10 млрд 97 млн рублей, следует из проекта сметы нижней палаты парламента РФ. Об этом сообщил «Интерфакс».

Соответствующие проекты были на днях одобрены думским комитетом по бюджету и налогам и комитетом по регламенту.

Так, согласно проекту бюджетной сметы, имеющемуся в распоряжении «Интерфакса», Государственной Думе предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 10 млрд 97 млн рублей. Данные ассигнования утверждены с учетом обеспечения деятельности депутатов Госдумы и их помощников. На это, согласно проекту, предполагается выделить 4 млрд 846 млн рублей.

На обеспечение деятельности Госдумы предполагается сумма в 5 млрд 82 млн рублей. На уплату взносов в бюджеты международных парламентских организаций в проекте сметы указана сумма 80,1 млн рублей.

В документе отмечается, что в проекте сметы на 2017 год для Госдумы учтены расходы по фонду оплаты труда помощников депутатов Госдумы в избирательных округах, связанные с увеличением их количества. Кроме того, учтены расходы по фонду оплаты труда федеральных гражданских служащих Аппарата Госдумы, связанные с дополнительной численностью штатных единиц и бюджетные ассигнования на проведение экспертно-аналитической работы по сопровождению законодательной деятельности Госдумы.

Предусмотренные средства позволят сохранить фактический уровень оплаты труда за 2016 год для гражданских служащих аппарата Госдумы, отмечается в проекте.

Источник: Псковская Лента Новостей