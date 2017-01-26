Советник президента предложил ограничить интернет как в Китае

Чтобы обеспечить информационную безопасность, нужно ограничить интернет, считает советник президента Герман Клименко. Об этом сообщает «Российская газета».

«Путь один - это китайский вариант. Безусловно, контроль нужен, потому что не существует ни одной возможности это предотвратить. Китай менее щепетилен к мнению общества, они оценили угрозу и ограничили интернет. Теперь у них таких проблем нет», - сказал Клименко, выступая с лекцией в рамках курса «Армия и общество» в Военной академии Генштаба ВС РФ.

«Мы находимся в странной позиции, когда на территории России находится иностранная компания, зарабатывает деньги, тем не менее ни на один запрос правоохранительных органов не отвечает. К сожалению, мы не можем написать в "WhatsApp" (популярная программа обмена сообщениями для смартфонов) и попросить отключить шифрование», - заметил Клименко.

Если иностранные мессенджеры и соцсети не будут сотрудничать с правоохранительными органами «любое уважающее себя государство должно их выкинуть», убежден чиновник.

В Кремле прокомментировали высказывания советника президента России Германа Клименко об ограничениях Интернета в стране. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, речь идет лишь о частном мнении Клименко, которое нельзя расценивать как официальную позицию страны.

Источник: Псковская Лента Новостей