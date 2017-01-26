Стрелки «часов судного дня» передвинуты вперед на полминуты

Стрелки «часов судного дня», отсчитывающие время до потенциального ядерного апокалипсиса, были передвинуты вперед на полминуты из-за обострения отношений между Россией и США и новостей о разработке ядерного оружия Северной Кореей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на проект журнала Чикагского университета «Бюллетень ученых-атомщиков».

Теперь часы показывают 23:57:30, где полночь значит наступление катастрофы.

Отмечается, что часы еще никогда не показывали менее 2 минут до полуночи, а в годы после окончания холодной войны стрелки переводили до 23:43.

Эти часы впервые были «запущены» на обложке Бюллетеня ядерных исследований, издающегося университетом Чикаго, в 1947 году. Ранее отмечалось, что ядерная энергия - единственная технология на Земле, способная уничтожить планету.

Как подчеркивается в заявлении «Бюллетеня ученых-атомщиков», последние два года часы показывали 23:57:00, но было принято решение передвинуть стрелку часов на полминуты, поскольку, по мнению авторов проекта, вероятность глобальной катастрофы выросла к началу 2017 года. В частности, в связи с тем, что мировые лидеры не достигли прогресса в ситуации международной нестабильности.

В заявлении отмечается, что в 2016 году США и Россия, которым, по некоторым оценкам, принадлежит в общей сложности 90% всего ядерного оружия, так и не нашли взаимопонимания по ключевым вопросам, начиная от Сирии и Украины и заканчивая расширения НАТО. Вместо достижения компромисса Вашингтон и Москва продолжили модернизировать свои вооружения.

Кроме того, КНДР провела четвертое и пятое испытания ядерного оружия и дала понять, что продолжит его разработку.

Издатель Бюллетеня Рейчел Бронсон отмечает, что новой угрозой миру стало изменение климата - 45-й президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что намерен пересмотреть международные соглашения, касающиеся этой проблемы.

Кроме того, издатель упомянула развитие искусственного интеллекта и кибератаки. Она привела в пример спор между Пакистаном и Израилем: когда министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф отреагировал на выдуманную новость и в резкой форме напомнил Израилю, что у его страны есть ядерное оружие.

Источник: Псковская Лента Новостей