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Ученые назвали самое заботливое в мире животное

28.01.2017 18:49 ПЛН, Псков

Исследователи из США сообщили, что им удалось выяснить, какое животное в природе является самым заботливым и больше других беспокоится о своих сородичах. Оказалось, что самым заботливым в мире является азиатский слон, сообщает medikforum.ru.

По словам исследователей именно он лучше всего заботится о других представителях своего вида, проявляя максимальное внимание. Эксперимент продолжался несколько лет: учёные наблюдали за многими представителями животного мира.

Так, в периоды стресса слоны гладят друг друга, прижимаются и проявляют внимание, чтобы оказать поддержку. В целом, они оказались самыми социальными и обладающими эмпатией животными, по сравнению с другими видами.

Источник: Псковская Лента Новостей



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