Свадебный кортеж попал в ДТП на Мадагаскаре: 45 человек погибли

По меньшей мере 45 человек погибли в субботу на Мадагаскаре после падения грузового автомобиля с моста в реку в районе города Анджозоробе (около 90 км к северо-востоку от столицы Антананариву). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Синьхуа.

«45 человек, в том числе девять детей, 27 женщин и девять мужчин погибли, еще 24 пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия. Большинство из погибших утонули, - рассказал агентству по телефону мэр Анджозоробе Лова Андриаманантсоа. - Погибшие являлись участниками свадебного кортежа. Грузовой автомобиль, который перевозил около 70 родственников молодоженов, упал с моста в реку Мананара».

«Новобрачные также были внутри грузовика во время происшествия, - добавил Андриаманантсоа. - В настоящий момент остается не ясна причина ДТП, так как водитель также погиб».

Источник: Псковская Лента Новостей