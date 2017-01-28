СМИ: у маленького Путина из Владимирской области родился брат Шойгу

Семья из Владимирской области назвала новорожденного сына в честь российского министра обороны — Шойгу, сообщает РИА Новости.

Полное имя мальчика будет Шойгу Хурмедович Джураев.

Ранее в этой же семье сыну сменили имя Расул на Путин. Новорожденный Шойгу приходится Путину двоюродным братом.

Имена для мальчиков выбирал дедушка — Рахмон Джураев. По словам Рахмона, имя Шойгу было выбрано еще до рождения малыша.

Нынешний министр обороны достоин того, чтобы в честь него назвали ребенка, поскольку сумел возродить МЧС в бытность главой ведомства, сказал Джураев.

Семья Джураевых живет в деревне Легково Александровского района Владимирской области. Они приехали из Таджикистана и получили российское гражданство.

Источник: Псковская Лента Новостей