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СМИ: у маленького Путина из Владимирской области родился брат Шойгу

29.01.2017 13:34 ПЛН, Псков

Семья из Владимирской области назвала новорожденного сына в честь российского министра обороны — Шойгу, сообщает РИА Новости.

Полное имя мальчика будет Шойгу Хурмедович Джураев.

Ранее в этой же семье сыну сменили имя Расул на Путин. Новорожденный Шойгу приходится Путину двоюродным братом.

Имена для мальчиков выбирал дедушка — Рахмон Джураев. По словам Рахмона, имя Шойгу было выбрано еще до рождения малыша.

Нынешний министр обороны достоин того, чтобы в честь него назвали ребенка, поскольку сумел возродить МЧС в бытность главой ведомства, сказал Джураев.

Семья Джураевых живет в деревне Легково Александровского района Владимирской области. Они приехали из Таджикистана и получили российское гражданство.

Источник: Псковская Лента Новостей



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