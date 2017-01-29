Сооснователь элитного московского клуба погиб после падения с 17 этажа

В Москве возле одного из жилых домов найдено тело мужчины, который разбился в результате падения с большой высоты. Об этом сообщили в следственном управлении СКР по столице. По данному факту проводится проверка, опрашиваются свидетели.

По данным СМИ, мужчина выпал с 17 этажа. Погибшему был 41 год. Он является одним из учредителей московского ночного клуба Soho Rooms. Имя разбившегося мужчины — его зовут Сергей Ткаченко, он известен как Sergey Jeff.

По одной из версий, причиной произошедшего могла стать семейная ссора. «Пока непонятно, Ткаченко в пылу семейных разборок просто пытался попугать супругу и выпал из окна случайно, или все было иначе», — сказал источник издания.

Ткаченко был одним из пяти учредителей Soho Rooms. Из руководства клубом он вышел четыре года назад.

Источник: Псковская Лента Новостей