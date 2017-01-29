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В Петербурге нашли кота, вычисляющего корень из девяти

29.01.2017 17:29 ПЛН, Псков

В Санкт-Петербурге нашли кота, который умеет считать, сообщает Газета.Ру.
 
Отмечается, что кот проживает в кафе «Республика кошек».
 
По словам сотрудницы заведения, кот по кличке Мару может вычислить корень из девяти. Способности к математике обнаружились у животного несколько месяцев назад.
 
«У нас есть сотрудник, который научил Мару считать. Это у него получается превосходно, необходимы всего доли секунды», — сказала она.
 
Ответы на математические задачи Мару дает при помощи звонка для вызова администратора.
 
Кот попал в «Республику кошек» после того, как попал под машину во дворе Эрмитажа.

Источник: Псковская Лента Новостей



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