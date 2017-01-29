В Петербурге нашли кота, вычисляющего корень из девяти

В Санкт-Петербурге нашли кота, который умеет считать, сообщает Газета.Ру.

Отмечается, что кот проживает в кафе «Республика кошек».

По словам сотрудницы заведения, кот по кличке Мару может вычислить корень из девяти. Способности к математике обнаружились у животного несколько месяцев назад.

«У нас есть сотрудник, который научил Мару считать. Это у него получается превосходно, необходимы всего доли секунды», — сказала она.

Ответы на математические задачи Мару дает при помощи звонка для вызова администратора.

Кот попал в «Республику кошек» после того, как попал под машину во дворе Эрмитажа.

Источник: Псковская Лента Новостей