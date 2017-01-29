Горбачев призвал Совбез ООН принять резолюцию о недопустимости ядерной войны

Бывший президент СССР Михаил Горбачев призвал Совет безопасности ООН принять резолюцию о недопустимости ядерной войны. При этом он отметил, что с инициативой принятия такой резолюции должны выступить лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, сообщает ТАСС.

"Призываю членов Совета Безопасности ООН, органа, несущего главную ответственность за поддержание мира и безопасности, сделать первый шаг. Мое конкретное предложение: на заседании Совета Безопасности на уровне глав государств принять резолюцию о недопустимости ядерной войны", - заявил Горбачев.

"Было бы правильно, если бы с инициативой о принятии такой резолюции выступили Владимир Путин и Дональд Трамп - президенты стран, обладающих более 90% ядерных арсеналов мира. На них лежит особая ответственность", - считает бывший советский лидер.

Источник: Псковская Лента Новостей