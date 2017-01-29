Более 300 тысяч британцев требуют помешать визиту Трампа

Петиция с требованием помешать государственному визиту президента США Дональда Трампа в Великобританию набрала более 300 тысяч подписей. Как сообщается на сайте парламента Великобритании, где опубликована петиция "Помешайте Дональду Трампу совершить государственный визит в Соединенное Королевство", за последний час ее подписали более 70 тысяч человек.

Как отмечает РИА Новости, для рассмотрения петиции парламентом необходимо, чтобы она набрала 100 тысяч подписей.

Ранее лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин призвал своих подписчиков в социальной сети Facebook подписать эту петицию.

В пятницу Трамп подписал указ, который приостанавливает прием беженцев в США на 120 дней, запрещает на неопределенный срок размещение беженцев из Сирии, ужесточает некоторые правила въезда, а также на 90 дней приостанавливает въезд в США из ряда стран с преимущественно мусульманским населением. Речь идет о временном запрете въезда граждан Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали.

Источник: Псковская Лента Новостей