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Литовский депутат предложил забрать у России Калининградскую область‍

29.01.2017 22:12 ПЛН, Псков

Депутат сейма Линас Бальсис выступил с предложением забрать у России Калининградскую область. Об этом он заявил в ходе дискуссии «Мир в 2017 году. Взгляд из Вильнюса», которая прошла в столице Литвы 20 января, сообщает издание BaltNews.lt
 
«Время Калининграда закончилось», — цитирует слова Бальсиса корреспондент издания. По мнению депутата, после присоединения Крыма к России «послевоенному порядку в Европе приходит конец», поскольку «Россия нарушила правило нерушимости границ».
 
Калининград «не был отдан России в вечное пользование», — заявил Бальсис. «Было сказано: отдаем под администрацию СССР до тех пор, пока в Европе не будет подписан окончательный мирный договор», — подчеркнул он.
 
Депутат добавил, что сейчас наступило время поставить в повестку дня вопрос о государственной принадлежности этих земель. «Они не должны остаться российскими», — отметил он.
 
Как напоминает РБК, в сентябре прошлого года президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме сравнил пересмотр итогов Второй мировой войны с «ящиком Пандоры».
 
В ответ на вопрос корреспондента о том, могла ли Россия «отдать» Калининград, Путин предложил подискутировать на тему пересмотров итогов Второй мировой войны. «Тогда нужно дискутировать не по Калининграду, а в целом по восточным землям Германии, по Львову, который был частью Польши, и так далее», — сказал он. «Если кому‑то хочется вскрыть этот ящик Пандоры и начать с ним работать, — пожалуйста, флаг в руки, начинайте», — подчеркнул президент.
 
Корреспондент отметил, что этот вопрос был шуткой.

Источник: Псковская Лента Новостей



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