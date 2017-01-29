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Грузия продолжит добиваться отмены визового режима с Москвой

30.01.2017 08:41 ПЛН, Псков

Замминистра иностранных дел России Григорий Карасин и спецпредставитель премьер-министра Грузии по взаимоотношениям с Россией Зураб Абашидзе проведут в начале февраля в Праге встречу, на которой будет обсуждаться нормализация отношений и перспективы отмены визового режима, пишет в понедельник газета «Известия».

Курс на нормализацию отношений двух стран был подтвержден в конце 2016 года, тогда президент России Владимир Путин заявил о возможной отмене виз для граждан Грузии. Этот вопрос по-прежнему является наиболее важным в грузинской повестке дня. В то же время отношения двух стран по гуманитарным, культурным и транспортным вопросам активно развивается, а темпы этого взаимодействия могут привести в будущем к существенному расширению области двусторонних отношений.

Россия и Грузия по состоянию на сегодня ведут диалог только через Григория Карасина и Зураба Абашидзе, которые встречаются в Праге и Вене. Оба дипломата заявили «Известиям», что не обсуждают восстановление дипломатических отношений, а уделяют внимание практическим вопросам.

По словам Абашидзе, в начале февраля в Праге на встрече с Карасиным будут обсуждаться торгово-экономические связи, транспортные коммуникации и «определенные гуманитарные проблемы». По его словам, тема визового режима по-прежнему крайне важна для Грузии.

«Дальнейшую перспективу этого визового режима должна определить российская сторона, это ее прерогатива, и мы не можем навязывать какие-то решения», - сказал Абашидзе.

Он отметил, что Грузия еще с 2011 года отменили визовые требования для граждан России, и они могут находиться на территории Грузии в течение целого года, что дало позитивные результаты. Однако в Тбилиси полагают, что визовый режим следует обсуждать и дальше, на что у Тбилиси есть «готовность и политическая воля».

Источник: Псковская Лента Новостей



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