Рейс Доктора Лизы в помощь Донбассу впервые совершили без нее

Специальный корреспондент «Известий» Александра Красногородская совершила вместе с фондом «Справедливая помощь» первый рейс, которым самолет МЧС России привез из Донбасса на лечение в Москву 13 детей в возрасте от четырех месяцев до 17 лет. Фонд Елизаветы Глинки продолжает работу уже без нее.

Как рассказала представитель «Справедливой помощи» в Донецке Татьяна Светличная, список детей, которых эвакуируют этим рейсом МЧС, составлялся еще в декабре, его курировала лично Елизавета Глинка. Всего в нем 13 детей, самой младшей пациентке четыре месяца. У девочки был определен врожденный порок сердца, который невозможно лечить в ДНР.

В фонде «Справедливая помощь» заявили, что теперь уже меньше пациентов поступают с ранениями или «военными» травмами, однако врожденные заболевания по-прежнему затруднительно лечить местными силами.

«Нам тут отказали в операции, сказали, что помочь смогут только в России. Тогда мы обратились в фонд «Справедливая помощь, - рассказала Марина Степанеко из Макеевки, которая везет на операцию шестимесячного сына Сашу. Врачи диагностировали у него глиному - опухоль зрительного нерва». По словам мамы, после трагической гибели Доктора Лизы она опустила руки, однако в фонде ее заверили, что заявка на эвакуацию в Россию находится в рассмотрении.

«Мы будем делать то, что раньше делала Елизавета Петровна, мы сами готовы продолжить ее дело, но надо понимать, что эвакуация проходит всего несколько часов, а подготовка к ней занимает недели», - рассказала сотрудница фонда Наталья Авилова.

Она отметила важный вклад в процесс эвакуации детей со стороны Минздрава, МЧС, пограничной службы, таможни, Следственного комитета, Совета по правам человека, без помощи которых было бы невозможно продолжать дело Елизаветы Глинки.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: «Доктор Лиза продолжает спасать детей»>>>

Источник: Псковская Лента Новостей