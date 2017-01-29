Сегодня: Понедельник, 30 Января    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Легкий переход Зарплата бюджетников в Псковской области Кинокайф За вкусным - в магазины «Соловьи»! Для экономных мам Полититоги года Распродажа детских игрушек Купи у фермера Лучшая интерьерная печать в Пскове
Скончался последний землянин, стоявший на поверхности Луны

Скончался последний землянин, стоявший на поверхности Луны

Американский астронавт, последний на настоящее время человек, стоявший на поверхности Луны, Юджин Эндрю «Джин» Сернан скончался в понедельник в возрасте 82 лет, сообщает NASA. «Мы опечалены кончиной...7



Рейс Доктора Лизы в помощь Донбассу впервые совершили без нее

30.01.2017 08:44 ПЛН, Псков

Специальный корреспондент «Известий» Александра Красногородская совершила вместе с фондом «Справедливая помощь» первый рейс, которым самолет МЧС России привез из Донбасса на лечение в Москву 13 детей в возрасте от четырех месяцев до 17 лет. Фонд Елизаветы Глинки продолжает работу уже без нее.

Как рассказала представитель «Справедливой помощи» в Донецке Татьяна Светличная, список детей, которых эвакуируют этим рейсом МЧС, составлялся еще в декабре, его курировала лично Елизавета Глинка. Всего в нем 13 детей, самой младшей пациентке четыре месяца. У девочки был определен врожденный порок сердца, который невозможно лечить в ДНР.

В фонде «Справедливая помощь» заявили, что теперь уже меньше пациентов поступают с ранениями или «военными» травмами, однако врожденные заболевания по-прежнему затруднительно лечить местными силами.

«Нам тут отказали в операции, сказали, что помочь смогут только в России. Тогда мы обратились в фонд «Справедливая помощь, - рассказала Марина Степанеко из Макеевки, которая везет на операцию шестимесячного сына Сашу. Врачи диагностировали у него глиному - опухоль зрительного нерва». По словам мамы, после трагической гибели Доктора Лизы она опустила руки, однако в фонде ее заверили, что заявка на эвакуацию в Россию находится в рассмотрении.

«Мы будем делать то, что раньше делала Елизавета Петровна, мы сами готовы продолжить ее дело, но надо понимать, что эвакуация проходит всего несколько часов, а подготовка к ней занимает недели», - рассказала сотрудница фонда Наталья Авилова.

Она отметила важный вклад в процесс эвакуации детей со стороны Минздрава, МЧС, пограничной службы, таможни, Следственного комитета, Совета по правам человека, без помощи которых было бы невозможно продолжать дело Елизаветы Глинки.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: «Доктор Лиза продолжает спасать детей»>>>

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 1 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Как вы относитесь к новому порядку оплаты общедомовых нужд (ОДН)?












Loading...


Голосование

Как вы относитесь к новому порядку оплаты общедомовых нужд (ОДН)?












Календарь