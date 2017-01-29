На проекты трансграничного эстонско-российского сотрудничества выделят 10 млн евро

Министерство финансов Эстонии объявило о приеме заявлений на участие в первом туре программы эстонско-российского трансграничного сотрудничества на 2014-2020 годы.

«Поддержку получат проекты с явным характером трансграничного сотрудничества и с участием, по меньшей мере, двух партнеров: одного с эстонской и одного с российской стороны», - сообщили в пятницу «Интерфаксу» в министерстве финансов.

«Эта программа - великолепная возможность для местных самоуправлений, предпринимателей и других. Она позволит внести вклад в развитие своего региона и в развитие трансграничного сотрудничества. Надеюсь, что все хорошие идеи найдут партнеров по сотрудничеству», - сказал министр государственного управления Михаил Корб (Mihhail Korb)

Проекты должны быть направлены на развитие предпринимательства, малых и средних предприятий, охрану окружающей среды, смягчение последствий изменения климата и т.п.

В Эстонии под программу попадают северо-восток страны, Южная и Центральная Эстония, приграничный с Россией регион Северной Эстонии, Таллин. В России - Санкт-Петербург, Ленинградская и Псковская область.

Первый тур программы рассчитан на 10 млн евро, доля самофинансирования проектов со стороны партнеров должна быть не менее 10%.

Программу эстонско-российского трансграничного сотрудничества финансируют Европейский союз, Эстония и Россия.

Ходатайства об участии в программе принимают до 3 апреля.

Источник: Псковская Лента Новостей