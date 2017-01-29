Иран отменит визы для россиян

Иран планирует отменить визы для путешественников из 36 стран, в том числе для туристов из России. Об этом, как сообщает International Business Times, заявила вице-президент Ирана по вопросам культурного наследия и туризма Захра Ахмадипур.

Кроме того Reuters уточняет, что Иран планирует запретить въезд американцам на свою территорию. На такой шаг правительство страны готово пойти в ответ на ужесточение иммиграционной политики США. При этом, как отметил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, ограничения не коснутся тех путешественников из США, которые уже получили визы, пишет «Лента.ру».

На данный момент для посещения Ирана россияне обязаны заранее оформлять разрешения на въезд в консульском отделе посольства страны в Москве. Сроки получения документов составляют не более 10 дней, стоимость - 35 евро.

Путешественникам, которые планируют провести в Исламской Республике менее недели, визу ставят по прилету в страну, однако эта практика распространена лишь при пересечении границы в аэропортах Тегерана, Шираза, Табриза, Исфахана и Мешхеда.

Ранее визовый режим для россиян облегчили власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Теперь документы на 30 дней с возможностью однократного продления на такой же срок можно будет оформить по прилету в страну.

Источник: Псковская Лента Новостей