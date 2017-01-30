Сегодня: Понедельник, 30 Января    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Легкий переход Распродажа детских игрушек Полититоги года За вкусным - в магазины «Соловьи»! Кинокайф Для экономных мам Зарплата бюджетников в Псковской области Лучшая интерьерная печать в Пскове Купи у фермера
Скончался последний землянин, стоявший на поверхности Луны

Скончался последний землянин, стоявший на поверхности Луны

Американский астронавт, последний на настоящее время человек, стоявший на поверхности Луны, Юджин Эндрю «Джин» Сернан скончался в понедельник в возрасте 82 лет, сообщает NASA. «Мы опечалены кончиной...7



В Латвии весной пройдут крупные учения с участием стран НАТО

30.01.2017 11:06 ПЛН, Псков

Крупные международные учения, в которых примут участие военнослужащие десяти стран НАТО, а также шведские военные, пройдут в Латвии в апреле, сообщает Минобороны страны.

Учения «Summer Shield XIV» запланированы с 17 по 30 апреля. Это будут объединенные учения сухопутных, военно-воздушных сил, Земессардзе (латвийская добровольная вооружённая организация, часть Национальных вооружённых сил) и Объединенного штаба Национальных вооруженных сил, в которых примут участие подразделения стран НАТО и программы «Партнерство ради мира» - США, Латвии, Литвы, Эстонии, Канады, Германии, Люксембурга, Словакии, Румынии, Болгарии и Швеции, пишет «Интерфакс».

Учения проводятся для повышения региональной стабильности и безопасности, укрепления потенциала и повышения доверия, улучшения сотрудничества между вооруженными силами НАТО и членами программы «Партнерство ради мира», а также для совершенствования сотрудничества с Земессардзе, регулярными подразделениями армии и международными партнерами.

Планируется, что в военных учениях примут участие более 500 иностранных военнослужащих.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 20 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Как вы относитесь к новому порядку оплаты общедомовых нужд (ОДН)?












Loading...


Голосование

Как вы относитесь к новому порядку оплаты общедомовых нужд (ОДН)?












Календарь

«« 2017 г.
«« январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31