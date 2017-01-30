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Песков заявил о возможной встрече Трампа и Путина до саммита G20

30.01.2017 13:17 ПЛН, Псков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что личная встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться еще до саммита G20, который запланирован на июль нынешнего года. Об этом сообщается «Интерфакс».

На вопрос журналистов, означает ли поручение помощникам президентов проработать вопрос о встрече то, что она может состояться до саммита G20, Дмитрий Песков сказал: «По всей видимости, да».

G20 соберется в немецком Гамбурге 7-8 июля 2017 года.

Говоря о недавнем телефонном разговоре президентов, Песков отметил, что он был конструктивным, в том числе с точки зрения обсуждения вопросов международной безопасности и борьбы с терроризмом.

«Разговор был хороший, он был конструктивный, и в прикладном плане, с точки зрения начала обсуждения целого ряда вопросов, которые касаются региональной и международной безопасности, и с точки зрения расстановки главных акцентов на проблематике возможного взаимодействия в области борьбы с терроризмом», - сказал она журналистам, комментируя состоявшийся 28 января телефонный разговор.

Источник: Псковская Лента Новостей



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