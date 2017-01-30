Apple запатентовала собственное устройство для вейпинга

Компания Apple получила патент на производство устройства для вейпинга, которое «с помощью высокой температуры превращает субстанцию в пар», пишет «Газета.Ru».

Пока нет информации о материалах, из которого будет сделан вейп, и сфере его применения, но судя по описанию в патенте, устройство подходит для использования в городской среде.

Кроме того, по слухам, загадочный «вейп» может оказаться полупроводников для чипов смартфонов Apple. Официального комментария компании пока не поступило.

Источник: Псковская Лента Новостей