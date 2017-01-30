Украина озвучила слоган «Евровидения-2017»

Украина назвала слоган музыкального конкурса «Евровидение-2017». Как сообщает «Росбалт» со ссылкой на канал «UA:Первый», девизом мероприятия будет фраза Celebrate Diversity, что означает «Уважайте многообразие» или «Праздновать многообразие».

Как отмечает канал, слоган хорошо дополняет творческий дизайн нынешнего конкурса, в основе которого традиционное украинское ожерелье, состоящее из большого количества разнообразных бусин.

Исполнительный директор «Евровидения» Юн Ула Санн заявил, что слоган Celebrate Diversity дополняет прошлогоднюю тему Come Together («Объединяемся»).

Напомним, Украина получила право принимать международный песенный конкурс «Евровидение» после того, как украинская певица Джамала победила на этом конкурсе в 2016 году в Стокгольме. Победителем отбора города-хозяина конкурса стал Киев. Главная сцена «Евровидения-2017» будет обустроена в Международном выставочном центре.

Источник: Псковская Лента Новостей