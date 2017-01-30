Ё-мобиль Жириновского сломался

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Ё-мобиль, подаренный ему бизнесменом Михаилом Прохоровым, стоит без движения.

«Он стоит без движения, аккумулятор осыпался. Автомобиль новый, хороший, но аккумулятор осыпался», - сказал В.Жириновский во время общения с молодежью в Госдуме в понедельник, пишет «Интерфакс».

По словам В.Жириновского, всего было произведено три таких автомобиля - один из них находится у самого М.Прохорова, второй - у него, а где третий - непонятно.

О том, что М.Прохоров подарил В.Жириновскому Ё-мобиль, стало известно в декабре 2014 года.

Источник: Псковская Лента Новостей