Трамп уволил и.о. генпрокурора США за критику его миграционного указа

Временный глава Минюста и генеральный прокурор США Салли Йейтс, которая была назначена в руководство ведомства при предыдущей администрации Барака Обамы, уволена решением нового президента Дональда Трампа. Об этом сообщают иностранные и российские СМИ со ссылкой на заявление Белого дома.

Руководить министерством назначен окружной прокурор Восточного округа штата Вирджиния Дана Боенте.

Как заявил Белый дом, Йейтс «предала Министерство юстиции, отказываясь обеспечить соблюдение правового порядка, направленного на защиту граждан Соединенных Штатов». «Госпожа Йейтс является назначенцем администрации Обамы, которая занимает слабую позицию по вопросу о границах и очень слабую позицию по вопросу о нелегальной иммиграции», — отмечается в заявлении.

Йейтс должна была исполнять свои обязанности до момента назначения нового руководителя, однако в понедельник, 30 января, заявила, что отказывается поддерживать указ Трампа об ограничении иммиграции.

Как отмечает «Лента.Ру», в документе, адресованном работникам министерства, Йейтс заявила, что не убеждена в законности указа Трампа. По ее словам, она не уверена в том, что проводя в жизнь решение президента, ведомство не нарушит свое обязательство «отстаивать справедливость и право».

Советник Трампа Стивен Миллер выразил несогласие с позицией Йейтс. «Я думаю, что это еще одно свидетельство того, насколько политизированной стала наша правовая система», — отметил он.

Ранее Трамп выдвинул на должность главы Минюста — генпрокурора США сенатора-республиканца Джеффа Сешнса. Он пока не утвержден Сенатом.

27 января Трамп подписал указ, согласно которому на территорию США запрещается въезд обладателям грин-карт — гражданам Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Кроме того, сроком на 120 дней приостановлен прием сирийских беженцев. В документе отмечается, что въезд в страну сирийских мигрантов наносит ущерб интересам США.

Комментируя свое решение, Трамп пояснил, что эта мера направлена не против мусульман, а против террористов. По его словам, выдача виз гражданам всех стран возобновится, как только будут приняты дополнительные меры в политике безопасности в течение 90 дней.

Источник: Псковская Лента Новостей