Глава ФСВТС Александр Фомин назначен замминистра обороны

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Водитель, перевозивший 2758 кг говядины в антисанитарных условиях, задержан на трассе Санкт Петербург – Невель2
|Александр Донецкий. Словарный Запас (другие записи автора)
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Прикончить нищебродаВ псковской политической мифологии имеется один бродячий сюжет: о том, что рано или поздно Псковщина кончится. Не важно, как скоро, в ближайшие год-два, или совсем в отдаленной перспективе, но Псковскую область должны ликвидировать. Разделить, раздербанить. Слить и поглотить. Обычно «объединяют» с Ленинградской областью, но часто в процессе гипотетического раздела участвуют и...
Президент России Владимир Путин назначил главу Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Александра Фомина замминистра обороны РФ.
Директором ФСВТС в свою очередь назначен замглавы «Ростеха» Дмитрий Шугаев.
«Назначить Александра Фомина заместителем министра обороны Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности; Дмитрия Шугаева Евгеньевича директором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству», - говорится в тексте указа, который публикует пресс-служба Кремля.
Источник: Псковская Лента Новостей