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Глава ФСВТС Александр Фомин назначен замминистра обороны

31.01.2017 12:11 ПЛН, Псков

Президент России Владимир Путин назначил главу Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Александра Фомина замминистра обороны РФ.

Директором ФСВТС в свою очередь назначен замглавы «Ростеха» Дмитрий Шугаев.

«Назначить Александра Фомина заместителем министра обороны Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности; Дмитрия Шугаева Евгеньевича директором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству», - говорится в тексте указа, который публикует пресс-служба Кремля.

Источник: Псковская Лента Новостей



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