Сегодня: Среда, 01 Февраля    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Легкий переход Подарок любимому Оригинальные подарки на 23 февраля и 8 марта О поддержке инноваций За вкусным - в магазины «Соловьи»! Магазин профессиональной косметики открылся в Пскове Зарплата бюджетников в Псковской области Распродажа детских игрушек Лучшая интерьерная печать в Пскове
Скончался последний землянин, стоявший на поверхности Луны

Скончался последний землянин, стоявший на поверхности Луны

Американский астронавт, последний на настоящее время человек, стоявший на поверхности Луны, Юджин Эндрю «Джин» Сернан скончался в понедельник в возрасте 82 лет, сообщает NASA. «Мы опечалены кончиной...7



В Еврейской автономной области ввели сбор за выпадение осадков

01.02.2017 11:03 ПЛН, Псков

Сбор денег за выпадение осадков в виде дождя и снега ввели в Еврейской автономной области. Новую строку в счета по водоотведению включил МУП «Водоканал», пишет портал ura.ru.

Строка «выпадение осадков от дождей и таяния снега» стала неожиданностью для городских учреждений. В свою очередь директор биробиджанского «Водоканала» Андрей Пивенко заявил EAOMedia, что сбор платы за снег и дождь - вынужденная мера. Это один из способов вывести предприятие из кризиса и уберечь от банкротства.

Сейчас предприятию приходится перекачивать более 3 млн тонн неучтенной воды, МУП несет колоссальные потери.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 16 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Как вы относитесь к новому порядку оплаты общедомовых нужд (ОДН)?












Loading...


Голосование

Как вы относитесь к новому порядку оплаты общедомовых нужд (ОДН)?












Календарь

«« 2017 г.
«« февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28