В Еврейской автономной области ввели сбор за выпадение осадков

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Андрей Агапов прогнозирует удивление жителей муниципалитетов Псковской области, которые получат первые квитанции за ОДН в феврале33
|Светлана Прокопьева (другие записи автора)
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Побои и сказки на ночь«Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) представляет очередной выпуск программы «Минутка просветления». Журналист Светлана Прокопьева проливает свет на то, что осталось в тени, но заслуживает внимания. Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска передачи. Я, наверное, сейчас очень неожиданную вещь скажу: федеральный законодатель, пожалуй, прав, когда принимает решение о декриминализации побоев в...
Сбор денег за выпадение осадков в виде дождя и снега ввели в Еврейской автономной области. Новую строку в счета по водоотведению включил МУП «Водоканал», пишет портал ura.ru.
Строка «выпадение осадков от дождей и таяния снега» стала неожиданностью для городских учреждений. В свою очередь директор биробиджанского «Водоканала» Андрей Пивенко заявил EAOMedia, что сбор платы за снег и дождь - вынужденная мера. Это один из способов вывести предприятие из кризиса и уберечь от банкротства.
Сейчас предприятию приходится перекачивать более 3 млн тонн неучтенной воды, МУП несет колоссальные потери.
Источник: Псковская Лента Новостей