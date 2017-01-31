В Еврейской автономной области ввели сбор за выпадение осадков

Сбор денег за выпадение осадков в виде дождя и снега ввели в Еврейской автономной области. Новую строку в счета по водоотведению включил МУП «Водоканал», пишет портал ura.ru.

Строка «выпадение осадков от дождей и таяния снега» стала неожиданностью для городских учреждений. В свою очередь директор биробиджанского «Водоканала» Андрей Пивенко заявил EAOMedia, что сбор платы за снег и дождь - вынужденная мера. Это один из способов вывести предприятие из кризиса и уберечь от банкротства.

Сейчас предприятию приходится перекачивать более 3 млн тонн неучтенной воды, МУП несет колоссальные потери.

Источник: Псковская Лента Новостей